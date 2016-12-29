AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylaması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğrafa oy verdi.

Altıparmak, AA muhabirlerinin 2016 yılında dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde ürettiği 700 binden fazla kare arasından belirlenen 45 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun çektiği 15 Temmuz darbe girişimini protesto eden vatandaşları damperli kamyonla Taksim Meydanı'na taşıyan kadının fotoğrafını seçen Vali Altıparmak, "yaşam" kategorisinde Agoes Rudianto'nun denizden plastik çöp toplayan çocuklar fotoğrafına, "spor" kategorisinde de Elif Öztürk'ün THY Avrupa Ligi Top 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kızılyıldız Telekom arasında Ülker Sport Arena'da oynanan maçta çektiği, Kızılyıldız Telekom'dan Maik Zirbes ve Fenerbahçe'den Luigi Datome ve Ekbe Udoh'un topu kapma mücadelesini anlatan fotoğrafı seçti.

Anadolu Ajansını ve fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik eden, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Ahmet Altıparmak, şöyle konuştu:

"Her biri kendi içinde çok kıymetli, kendi konusunda güzel fotoğraflar ama ister istemez bir tanesini seçmek zorunda olduğumuz için her birinden birer tane seçtim. Anadolu Ajansı, 15 Temmuz'da hakikaten bizim milli gururumuz oldu. Yaptığı çalışmalarla, oluşturmuş olduğu arşivlerle hafızanın tazelenmesi yoluyla ve gelecek nesillere bunun taşınması anlamında fevkalade hizmet ettiğini düşünüyorum. Başta AA Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere bütün çalışanları tebrik ediyorum."