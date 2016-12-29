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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'dan Haleplilere yardım

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:20
Kastamonu'dan Haleplilere yardım

KASTAMONU ( AA) - Kastamonu'da hayırseverlerce bağışlanan gıda ve kıyafetlerin bulunduğu tır, Halep'ten tahliye edilen sivillere gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Kastamonu İnsani Yardım Hareketi Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Dağdelenoğlu, Suriye'de mazlum hale gelen insanlar için "Suriye ve Halep'e Un Yardımı'' kampanyası çerçevesinde yardım topladıklarını belirtti.

Yardımın kısa sürede Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılacağını dile getiren Dağdelenoğlu, "İHH ve İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye ve Halep'teki drama kayıtsız kalamıyoruz. Bu, 20 günde Halep'teki Müslüman kardeşlerimize gönderdiğimiz altıncı tırımız. Bu tırımızda da un, gıda maddeleri, giysi var." dedi.

Dağdelenoğlu, tırın yarın öğlen Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşacağını bildirerek, hayırseverlere ve destekçilerine teşekkür etti.

Yardım taşıyan tır, edilen duanın ardından bölgeye uğurlandı.


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