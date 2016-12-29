Mersin'deki sel

MERSİN (AA) - Mersin'de meydana gelen sel nedeniyle debisi yükselen derede erkek cesedi bulundu.
D-400 karayolunun Uluslararası Mersin Limanı'nın D kapısı yakınlarındaki bir köprünün ayaklarında hareketsiz birinin durduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan yarı çıplak haldeki erkeğin öldüğünü belirledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset incelenmek üzere morga götürüldü.
Bu arada, cesedi bulunan kişinin sel sularına kapılıp ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Kentte sel suları nedeniyle debisi yükselen bir derede de kadın cesedi bulunmuştu.