30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Suriye'nin kayıp kadınları" sergisi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:37
"Suriye'nin kayıp kadınları" sergisi

GAZİANTEP (AA) - Suriyeli kadınların seslerini duyurmaya çalışan aktivist Rüveyda Yusuf öncülüğünde, gönüllü ressamlarca yapılan yağlı boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadınların el emeği takılarının yer aldığı "Suriye'nin kayıp kadınları" sergisi Gaziantep'te açıldı.

Tekerekoğlu Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Yusuf, Suriye'de suçsuz yere mahkum edilen kadınların sesini duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

Sergilenen resimlerin gönüllü ressamlarca tutuklu kadınlar hayal edilerek çizildiğini aktaran Yusuf, sergide tasvir edilen tutuklu kadınların 12'sini yakından tanıdığını belirtti.

Türkiye'ye 2014'te geldiğini dile getiren Yusuf, "Ben esir değişimiyle serbest kaldıktan sonra diğer kadınlar orada kaldı. Onların yaşadığı dramı anlatmak için bu sergiyi açtık." dedi.

Yusuf, çıktığından beri tutuklu kadınlarla ilgili bilgi alamadığını belirterek sergide yer verilen kadınların yaptığı el emeği takı ve tespihlerinse daha önce onları ziyaret eden yakınlarından temin edildiğini aktardı. Yusuf, şunları söyledi:

"Ben de bu kadınlarla beraber hapis yattım. Bu sergiyi onların acılarını dünyaya duyurabilmek için açtık. Niçin tutuklandık bunu hala bilmiyoruz. Hiç fotoğrafları olmadığı için onları hayal ederek tuvallere yansıtmaya çalıştık. Yapılan tablolara kendi elleriyle yaptıkları takıları, tespihleri de koyduk. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bu kadınlar siyasi suçlu olarak yargılanırsa daha çok acı çekecekler. Resmi rakamlara göre Suriye'de 10 bin tutuklu kadın var ama bizim bildiğimiz çok daha fazla. Neden insanlar esir ediliyor bilmiyoruz."

- "2,5 yıl hapis yattım"

Sergiyi ziyaret etmek için Şanlıurfa'dan gelen Hanedi Hüseyin de 2,5 yıl Şam'da hapishanede yattığını, arkadaşlarını anmak için sergiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Şam'da ailesiyle yaşarken bir baskınla ablası ve yeğeniyle esir alındığını anlatan Hüseyin, ailesinin darmadağın olduğunu belirtti.

Sergide resmedilen kadınlarla hapis yattığını dile getiren Hüseyin, "Türkiye'ye 2 yıl önce kaçarak geldik. Çok işkence gördük. Ekmek su yoktu. Birbirimizle konuşamıyorduk. Biz sonumuzun ne olacağını bilmiyorduk. Sürekli bir korku içerisindeydik. Sergide resmi çizilen arkadaşlarım gerçek hallerine çok benzemiş." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te hastanede yangın çıktı
YEREL

GAZİANTEP'TE HASTANEDE YANGIN ÇIKTI
Gaziantep'te &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

GAZİANTEP'TE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Gaziantep'teki terör operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Prof. Dr. Kıymık son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

PROF. DR. KIYMIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Siyer-i Nebi yarışmasında başarı gösterenler umreyle ödüllendirilecek
YEREL

SİYER-İ NEBİ YARIŞMASINDA BAŞARI GÖSTERENLER UMREYLE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Sınıra askeri sevkiyat
YEREL

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

GÜGEMER unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına sahip çıkıyor
YEREL

GÜGEMER UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATLARINA SAHİP ÇIKIYOR
Gaziantep'te &quot;yan bakma&quot; kavgası: 3 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE "YAN BAKMA" KAVGASI: 3 YARALI

Prof. Dr. Yılmaz:
YEREL

PROF. DR. YILMAZ:
GTO yılın son meclisini yaptı
YEREL

GTO YILIN SON MECLİSİNİ YAPTI
Gaziantep'ten Halep'e 3 tır insani yardım malzemesi
YEREL

GAZİANTEP'TEN HALEP'E 3 TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ
Şahinbey'den öğrencilere Umre müjdesi
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN ÖĞRENCİLERE UMRE MÜJDESİ
MEB Gaziantepli kız çocuklarına da el uzatacak
YEREL

MEB GAZİANTEPLİ KIZ ÇOCUKLARINA DA EL UZATACAK

Gaziantepspor'un kamp programı belli oldu
YEREL

GAZİANTEPSPOR'UN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU
GAGİAD'dan öğrencilere kütüphane
YEREL

GAGİAD'DAN ÖĞRENCİLERE KÜTÜPHANE
İrfan Meclisi Sohbetlerinde &quot;Toplumu kenetleyen güçlü bağlar&quot; anlatıldı
YEREL

İRFAN MECLİSİ SOHBETLERİNDE "TOPLUMU KENETLEYEN GÜÇLÜ BAĞLAR" ANLATILDI
Şehitkamil'de sporla dolu bir yıl daha geçti
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE SPORLA DOLU BİR YIL DAHA GEÇTİ
İhracatçılardan milli seferberlik çağrısına destek
YEREL

İHRACATÇILARDAN MİLLİ SEFERBERLİK ÇAĞRISINA DESTEK

GTB'DE yılın son meclis toplantısı yapıldı
YEREL

GTB'DE YILIN SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kosan Vakfı Başkanı Seyyid Şeyh Uçar'dan Mekke'nin Fethine davet
YEREL

KOSAN VAKFI BAŞKANI SEYYİD ŞEYH UÇAR'DAN MEKKE'NİN FETHİNE DAVET
MÜSİAD'dan SGK İl Müdürü Uzun'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL

MÜSİAD'DAN SGK İL MÜDÜRÜ UZUN'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Fadıloğlu'ndan yeni yıl mesajı
YEREL

FADILOĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJI
Milli seferberliğe GAİB Başkanlar Kurulundan tam destek
YEREL

MİLLİ SEFERBERLİĞE GAİB BAŞKANLAR KURULUNDAN TAM DESTEK
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
YEREL

GAZİANTEP'TE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİLECEK