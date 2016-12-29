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ANKARA (AA) - Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, reel sektör firmalarının kur riskinin yönetilmesinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği bildirildi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, Komitenin 29'uncu toplantısının, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında dün gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplantıda, son dönemde küresel ölçekte ve Türkiye özelinde yaşanan gelişmelerin yurt içi finansal piyasalarına etkileri ve gelecek döneme ilişkin görünümün ayrıntılı olarak ele aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Aralık'ta Avrupa Komisyonu tarafından düzenleyici ve denetleyici çerçevesi Avrupa Birliği mevzuatı ile eşdeğer olduğu kabul edilen ülkemiz bankacılık sektöründeki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, reel sektör firmalarının kur riskinin yönetilmesi ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Finansal istikrarın izlenmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemi finansal istikrar perspektifiyle ele alınmıştır."









