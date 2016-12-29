Yurtta kış

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SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sakarya'da gece başlayan kuvvetli yağış, öğle saatlerinde yerini fırtınalı kar yağışına bıraktı. Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsü yolunda şiddetini arttıran yoğun kar nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Üniversite içerisindeki rampa yollarda kalan bazı sürücüler, vatandaşların ve öğrencilerin yardımıyla ilerledi. Bayır aşağı giden yolda kayan bazı araçlar, refüje çıkarak kaza yaptı.

Sınav haftasında olan öğrenciler de kar yağışından olumsuz etkilendi. Yoğun kar altında sınavdan çıkan öğrenciler, yürümekte güçlük çekti. Toplu ulaşım araçlarıyla ev ve yurtlarına gitmeye çalışan öğrenciler, kampüs seferini yapan dolmuşların rampada kalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dolmuştan inen öğrenciler, araçları itekleyerek ikamet ettikleri yerlere gidebildi.

- Çığ düştü, araçlar mahsur kaldı

Kocaeli'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de ise kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.

Kayak tesislerine ulaşımı sağlayan yol, çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Otele gitmek isteyen 4 araç Kuzuyayla Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kaldı.

Vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, kar yığınlarını temizleyerek araçların içerisindeki vatandaşları çıkararak otele götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de kapanan yolda çalışma başlattı. Yol, 1,5 saat süren çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Maşukiye mevkisinde ise lastik kontrolü yapan jandarma ekipleri, zincir takılı olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Kocaeli Üniversitesine (KOÜ) bağlı bir fakülte ve yüksekokulu ile Başiskele ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

KOÜ'den yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunun ikinci öğretimine hava muhalefeti nedeniyle bugün ara verildiği kaydedildi.