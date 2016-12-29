30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:52

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sakarya'da gece başlayan kuvvetli yağış, öğle saatlerinde yerini fırtınalı kar yağışına bıraktı. Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsü yolunda şiddetini arttıran yoğun kar nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Üniversite içerisindeki rampa yollarda kalan bazı sürücüler, vatandaşların ve öğrencilerin yardımıyla ilerledi. Bayır aşağı giden yolda kayan bazı araçlar, refüje çıkarak kaza yaptı.

Sınav haftasında olan öğrenciler de kar yağışından olumsuz etkilendi. Yoğun kar altında sınavdan çıkan öğrenciler, yürümekte güçlük çekti. Toplu ulaşım araçlarıyla ev ve yurtlarına gitmeye çalışan öğrenciler, kampüs seferini yapan dolmuşların rampada kalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dolmuştan inen öğrenciler, araçları itekleyerek ikamet ettikleri yerlere gidebildi.

- Çığ düştü, araçlar mahsur kaldı

Kocaeli'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de ise kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.

Kayak tesislerine ulaşımı sağlayan yol, çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Otele gitmek isteyen 4 araç Kuzuyayla Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kaldı.

Vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, kar yığınlarını temizleyerek araçların içerisindeki vatandaşları çıkararak otele götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de kapanan yolda çalışma başlattı. Yol, 1,5 saat süren çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Maşukiye mevkisinde ise lastik kontrolü yapan jandarma ekipleri, zincir takılı olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Kocaeli Üniversitesine (KOÜ) bağlı bir fakülte ve yüksekokulu ile Başiskele ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

KOÜ'den yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunun ikinci öğretimine hava muhalefeti nedeniyle bugün ara verildiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Sapanca'da su baskını
YEREL

SAPANCA'DA SU BASKINI
Sakarya'da eğitime kar engeli
YEREL

SAKARYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

SAÜ'de &quot;Bosna Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç&quot; isimli bir konferans düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE "BOSNA SAVAŞI VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ" İSİMLİ BİR KONFERANS DÜZENLENDİ
Başkan Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir'i ağırladı
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU, AK PARTİ SAKARYA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF DEMİR'İ AĞIRLADI
Bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
YEREL

BİN 300 TON TIBBİ ATIK BERTARAF EDİLDİ
Serdivan'da kara geçit yok
YEREL

SERDİVAN'DA KARA GEÇİT YOK
Sakarya'da eğitime kar engeli
YEREL

SAKARYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Sakarya'daki trafik kazası
YEREL

SAKARYA'DAKİ TRAFİK KAZASI
Sakarya'dan Haleplilere 21 tır yardım
YEREL

SAKARYA'DAN HALEPLİLERE 21 TIR YARDIM

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
DEAŞ'ın &quot;uyuyan hücre&quot;si çökertildi
YEREL

DEAŞ'IN "UYUYAN HÜCRE"Sİ ÇÖKERTİLDİ
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Sakarya'da kaza: 1 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA KAZA: 1 YARALI
Sakarya'da eğitime kar engeli
YEREL

SAKARYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ