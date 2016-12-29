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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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ATO Meclis Toplantısı

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:01
ATO Meclis Toplantısı

ANKARA (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, "15 Temmuz kara bir gecedir. O zaman da açıkladım, şimdi de açıklıyorum, hiçbir tank gücü bu milletin gücünün üzerinden geçemez. Türkiye'nin terörist dediğine biz de terörist deriz." dedi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 2016 yılı son meclis toplantısına misafir olarak katılan Thaçi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak iki ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Thaçi, Türkiye'deki temasları çerçevesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve bazı bakanlarla bir araya geldiğini belirterek burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kosova Cumhurbaşkanı, konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinerek "15 Temmuz kara bir gecedir. O zaman da açıkladım, şimdi de açıklıyorum, hiçbir tank gücü bu milletin gücünün üzerinden geçemez. Türkiye'nin terörist dediğine biz de terörist deriz." ifadesini kullandı.

- Ekonomik ilişkiler

Thaçi, Kosova'nın genç bir devlet olarak çok fazla fırsat barındırdığına işaret ederek "İstanbul'a bir, Frankfurt'a iki, Londra'ya üç saat uzaklıktayız." dedi.

Türk firmalarının Kosova'da çok başarılı işlere imza attığının, başta inşaat olmak üzere birçok sektörde Türk firmalarının lider yatırımcı olduğunun altını çizen Thaçi, "İki ülke arasındaki iş birliğinin yolu tamamen açıktır. Bir dostunuz olarak söylüyorum; Kosova halkı adına sizi ülkeme davet ediyorum. Kosova'da kendinizi ülkenizde gibi hissedeceksiniz." diye konuştu.

Haşim Thaçi, Avrupalı ve Amerikalı firmaların da Kosova'ya yatırım yapmaya başladığını belirterek "Kosova, bölgenin en düşük kamu borcuna sahip ülkesidir. Avrupa Birliği ile 'İstikrara Katılım Sözleşmesi' onaylandı. Ayrıca meclisimizde stratejik yatırımlar kanunu çıkarıldı. Büyük firmalar iş birliği içinde Kosova'ya yatırım yapabilecekler." ifadesini kullandı.

Kosova nüfusunun yüzde 34'ünü 18 yaşından küçük gençlerin oluşturduğuna işaret eden Thaçi, "Kosova için en başat yatırım enformasyon yatırımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Thaçi, Kosova'da enerjinin yanı sıra madenciliğin de yatırım bekleyen önemli sektörler olduğunu kaydetti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Thaçi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ve konuğu onuruna akşam yemeği verecek.


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