AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Kamçı, Bölge Müdürü Tevfik Işık'tan bilgi alıp fotoğrafları inceledi.

Kamçı, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" ile Mahmud Rslan'ın "Ümran Daknes" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Kamçı, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde de Bülent Doruk'un "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Fotoğrafların çok değerli kareler olduğunu vurgulayan Kamçı, AA'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Bölge Müdürü Işık da ziyaret dolayısıyla Kamçı'ya teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.