Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sele uğrayan tarlalardaki çadırlarda kalan Suriyeliler, spor salonu, cami ve okula getirildi.

Alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışın etkili olduğu Tarsus'ta bazı mahalleler su altında kaldı. Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen mahallelerindeki tarlalarda Suriyelilerin kaldığı çadırlar, sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığındaki kriz masası ekibi tarafından, çok sayıda Suriyeli, Egemen Mahallesi'nde bulunan cami ve okula yerleştirildi. Suriyelilerin sular çekilene kadar barınma ihtiyaçlarının burada karşılanacağı kaydedildi.

Ayrıca Yeşiltepe Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan 200'e yakın Suriyeli de Tarsus ve Mersin Büyükşehir belediyeleri ekiplerince Tarsus Spor Salonu'na getirildi. Tarsus'ta bulunan pansiyonlara yerleştirilecek Suriyelilere, giyecek ve yemek de dağıtıldı.