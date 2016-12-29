"Ordu'da nüfus artışı sağlandı"

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilin nüfusunun 752 bini geçtiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın son 1,5 aylık sürede özellikle İstanbul'da yaşayan Ordulularla hafta sonları düzenlenen programlarda bir araya gelerek onların nüfuslarını Ordu'ya aldırmalarının önemi hakkında bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Programlarda, Ordu'nun yaz aylarındaki nüfusunun 1,5 milyonu bulduğu ifade edilen açıklamada, Yılmaz'ın, genel bütçeden 730 bin civarındaki nüfusa göre gelen payla 1,5 milyon kişinin yaşadığı kente hizmet vermeye çalıştığı aktarıldı. Yılmaz'ın bu nüfusun gerçeği yansıtmadığını ve Orduluların da bu konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini söylediği vurgulandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın şu değerlendirmesine yer verildi:

"1,5 aydır sürdürülen nüfus çalışmasına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Ordu'nun nüfusu 29 Aralık itibarıyla 752 bini geçti. Özellikle İstanbul'da sürdürülen kampanyaların etkisiyle vatandaşlar, nüfuslarını Ordu'ya aldırma konusunda duyarlı davrandı. Bugün itibarıyla 25 binin üzerinde hemşehrimiz, nüfus kaydını Ordu'ya aldırarak kampanyamıza duyarlılık göstermiştir. Bu konuda İstanbul'da yapmış olduğumuz çalışmalar, hemşehrilerimizden ciddi destek gördü. İlimizin nüfusuyla ilgili net rakamı, 30 Aralık 2016 tarihinde öğreneceğimizi düşünüyorum."