Samsun'da terör örgütü davasında karar

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 kişiden birine 6 yıl 3 hapis cezası verildi, diğerinin beraatine hükmedildi.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Hüseyin A. ve D.B. gelmedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin A'yı "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, aynı suçtan yargılanan D.B'nin ise beraatına karar verdi. Heyet, "Terör örgütünün propagandasını" yapma suçundan ise her iki sanığa de ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Samsun'da 7 Mayıs 2014'te İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Hüseyin A. ve D.B'yi Atakum ilçesinde gözaltına almıştı.