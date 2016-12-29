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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yurtta asayiş

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:21

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 3 iş yerinden dizüstü bilgisayarların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının A.Ç. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili O.Ç'nin arandığı öğrenildi.

- Samsun'da hırsızlık iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'da evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım ve Canik ilçelerindeki 12 evden çeşitli zamanlarda yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, C.E'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ifadesi doğrultusunda ziynet eşyasını satmasına yardımcı olduğu öne sürülen S.T. ile bunları satın aldıkları iddia edilen kuyumcular İ.K. ve M.S'yi de yakaladı.

- İzmir'de hırsızlık

İZMİR (AA) - İzmir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 Aralık'ta Karşıyaka ilçesindeki Z.K'ye (58) ait markete alışveriş için gelen şüphelinin tezgahta bulunan 23 milli piyango biletini çaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin ''hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'' suçlarından kaydı bulunan B.U. (42) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Çalınan piyango biletleri, iş yeri sahibine teslim edildi.

Buca ilçesinde 3 iş yerinden 4 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ve 9 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, T.G'nin (22) evinde arama yaptı.

Aramada iş yerinden çalınan malzemeler ele geçirildi. Zanlı, gözaltına alındı.

Şirinyer semtinde 22 Aralık'ta H.Ö'ye (36) ait ikametgahta hırsızlık yapan Ö.B. (18) suçüstü yakalandı, H.M. (18) ise balkondan atlayarak kaçtı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.B'nin Konak, Balçova ve Bayraklı ilçelerindeki 4 evden hırsızlık yaptığı belirlendi.

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Zeytin Hali ve 1 No'lu sahil bölgesine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipleri fark ederek kaçmaya ve üzerindeki uyuşturucuyu apartmana saklamaya çalışan Y.G. suçüstü yakalandı.

Üzerinde esrar, evinde kılıç ve bıçak ele geçirilen Y.G. ile uyuşturucu sattıkları belirlenen M.R.Ö. ve S.A. da gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Tekirdağ'da sahte ve kaçak içki operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 165 litre sahte ve 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte ve kaçak içkilerin depolandığı Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Depoda 40 şişe kaçak ve 165 litre sahte içki ile çok sayıda şişe, kapak ve sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili A.L. gözaltına alındı.

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