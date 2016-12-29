Malatya'daki FETÖ/PDY davası

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 10'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Zekai Işık, Kaan Emre Öztaş, Yücel Yılmaz, Turgut Altın, Turan Canpolat, Suat Sarın, Muzaffer Erşan, Haşim Oskaloğlu, Gökhan Gökbulut, İmdat Özçelik ile başka suçtan tutuklu bulunan Nurettin Karabekmez, Bayram Eken ve Hikmet Özbay ile tutuksuz sanıklar Sadullah Ilıcak, Mahmut Oruç ve Ömer Fatin Nalçacı hazır bulundu.

Mahkemede, bir önceki celsede tüm sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla Malatya Emniyet Müdürlüğünden istenilen yazı ile Bank Asya'da hesap bilgileri olup olmadığı, var ise hesap detaylarının gönderilmesi için TMSF'ye yazılan yazıya cevap verildiği görüldü.

Sanıklardan Turan Canpolat, Kaan Emre Öztaş, Yücel Yılmaz, Turgut Altın, İmdat Özçelik, Halil Kayış ve firari sanık Hasan Yıldız'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı "Bylock"u kullandığı tespit edildi.

Ayrıca sanıklardan Turan Canpolat'ın örgütün şifreli mesajlaşma programıyla sanıklar Halil Kayış ve Hasan Yıldız ile sık sık bu haberleşme programı aracılığıyla görüştüğü belirlendi.

Savunma yapan sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının talebi üzerine yargılanan tüm sanıkların açık kimlik bilgileri yazılmak suretiyle Ankara Emniyet Müdürlüğünden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kayıtlarının yeniden istenmesine ve bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklardan Halil Kayış'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosyaya yeni gelen delillerle değerlendirildiğinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına, diğer sanıkların ise tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.