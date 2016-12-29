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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İş adamı Karamehmet'in hapis cezasına onama

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:26

ANKARA (AA) - Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yargılamada, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'e "Zimmet" suçundan verilen 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasını onadı.

Daire, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin sanıklardan iş adamı Karamehmet'i 7 yıl 1 ay 16 gün, banka yöneticileri Orhan Emirdağ'ı 6 yıl 5 ay 23 gün, Osman Berkmen'i 5 yıl 10 ay hapse çarptıran kararı onandı. Banka yöneticisi İsmail Sezer Bilgili'ye verilen cezanın ise zaman aşımından düşürülmesine karar verildi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010'da Karamehmet'i yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönem içerisinde Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin "zimmet" suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira para cezasına çarptırmış, bankanın yöneticileri Orhan Emirdağ 10 yıl 4 ay 13 gün, Osman Berkmen de 9 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2011'de Karamehmet ve banka yöneticileri hakkındaki hapis cezalarını oy çokluğuyla esastan bozmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Karamehmet'e ''nitelikli zimmet'' suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını bozarak, eylemin ''basit zimmet'' suçuna girdiğine hükmetmişti.

Bozma üzerine 2013'te yeniden yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, suç tarihinde Pamukbank'ta yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Karamehmet'in, yönetim ve denetiminde bulunan bankaya ait toplam 460 milyon 563 bin 693 Türk lirasını kendisine ve şirketlerine menfaat temin ederek zimmetine geçirdiğini belirterek, sanığın "adiyen zimmet" suçunu işlediğine hükmetmiş ve Mehmet Emin Karamehmet'i, 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Dava konusu dönemde banka yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Orhan Emirdağ'ın "zimmet" suçundan 6 yıl 5 ay 23 gün, aynı suçtan banka yönetim kurulu üyesi Osman Berkmen'in 5 yıl 10 ay, banka yönetim kurulu üyesi İsmail Sezer Bilgili'nin 5 yıl 2 ay 6 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

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