Samsun'dan Haleplilere yardım

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, sivil toplum örgütleri ile belediyenin işbirliği ile toplanan yaşam ve gıda malzemesi bulunan 2 tır, Halep'e ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Terme İnsani Yardım Hareketi öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile belediye tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımların Halep'e uğurlanması öncesi Terme Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de 6 yıldır devam eden savaş nedeniyle 600 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yaptığı çalışmalarla bölgede ateşkesin sağlandığını belirten Kul, "Muhtaç, mağdur, darda kalmış, zulüm altında, savaş alanında, sıkıntı içerisinde bulunan herkesin yardımına koşan aziz bir milletiz. Dün Balkanlarda bunu yapıyorduk, bugün de bu yardımları Halep'e gönderiyoruz. İnşallah bu yardımları Halep'teki kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Mağdurlar için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kul, yardımlarını bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.

Terme İnsani Yardım Hareketi temsilcisi İsa Şahin ise mazlumlara yardım etmek, bir bebeğin karnını doyurmak, bir çocuğun üzerine battaniye örtmek amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Daha önce de İHH ve Terme Belediyesinin işbirliği ile 4 tır gıda yardımını bölgeye gönderdiklerini bildiren Şahin, "Şimdi de özellikle battaniye ve barınma ihtiyaçlarını kardeşlerimize ulaştıracağız. Halkımızın destekleriyle toplanan malzemeleri uğurluyoruz. Destek veren tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra gıda ve yaşam malzemeleri bulunan 2 tır, dualarla Halep'e ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.



