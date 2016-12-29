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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Antalya'da bulunduğu iddia edilen külçe altınlar alçıdan yapılmış

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:29
GÜNCELLEME - Antalya'da bulunduğu iddia edilen külçe altınlar alçıdan yapılmış

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde dün mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, dolandırıcılık amacıyla altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçeler olduğu belirlendi.

Göynük Kanyonu sınırlarında dün izinsiz kazı sırasında altın bulunduğu iddiasıyla başlatılan kazı çalışmalarına bugün de devam edildi.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgeye geçişe izin vermedi. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki yolcular ve sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Kemer Cumhuriyet Savcısı Murat Şahin de çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

- "Külçe altınlar" alçıdan yapılmış

İncelemeler sonucunda mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, külçe şekli verilmiş ve altın rengine boyanmış alçı olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki M.K, B.H.Ş, S.Ç. ve A.B'nin, sahte altın külçelerini yerleştirdikleri mağaranın girişini duvar örerek kapattıkları ve üzerini 3 metre toprakla doldurdukları iddia edildi.

Ayrıca, zanlıların başka bir noktadan 4 metre 10 santim genişliğindeki kayayı delerek içeriye kamera uzattıkları, sahte külçelerin görüntüsünü çekerek, kayıtlarını izlettikleri define avcılarını dolandırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlılardan M.K'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında resen emekli edilen 2. sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenildi.

- Vali Karaloğlu'ndan "Hayaller altın, gerçekler alçı" paylaşımı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında sahte altınların fotoğrafını yayımlayarak, "Hayaller altın, gerçekler alçı" mesajını paylaştı.

- Antalya Valiliğinden açıklama

Antalya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık 2016 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde çalışmış emekli Uzman Erbaş A.Ö'nün Antalya Jandarma Komutanlığına giderek, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Sarıçınar televizyon vericisinin yakınlarında izinsiz kazı yapıldığını ve kazı yapılan bölgede bulunan bir mağara içerisinde yüklü miktarda altın bulunduğu bilgisini verdiği belirtildi.

Açıklamada, ihbarın alınmasına müteakip İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede bahse konu mağaranın tespit edildiği, mağaranın belirli bir girişinin olmaması nedeniyle kazı yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Antalya Müze Müdürlüğü ile koordine kurulduğu ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınarak konu hakkında detaylı araştırma yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 369 adet alçıdan yapılmış sahte külçe altın tespit edilmiştir. Olayın bir dolandırıcılık şebekesinin işi olduğu anlaşılmış olup, soruşturma devam etmektedir." denildi.

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