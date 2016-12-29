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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin bir an önce sona ermesi ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin vücut bulmasının bölge barışı ve istikrarı bakımından çok önemli olduğunu bildirdi.

Sözcü Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Ortadoğu barış süreci bağlamındaki beyanatı hakkındaki soruya cevabında, Kerry'nin dün öngördüğü ilkelere ilişkin beyanatını sürecin iki devletli çözüm temelinde tekrar başlatılabilmesi bakımından önemli bulduklarını belirterek, "Kerry’nin konuşmasında yer alan yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm ve dolayısıyla kalıcı barış imkanını ortadan kaldırmaya doğru ilerlediği şeklindeki tespitleri esasen bizim de uluslararası toplumla birlikte paylaştığımız görüşlerdir." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nın (BMGK) ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin dün yaptığı konuşmanın ardından 15 Ocak 2017 tarihinde Paris’te yapılacak Ortadoğu Barış Konferansı’nın barış sürecinin canlandırılması bağlamında önemli bir ivme sağlayacağına inanıyoruz. İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin bir an önce sona ermesini ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin vücut bulmasını bölge barışı ve istikrarı bakımından elzem görmekteyiz."

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen cuma 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.



BMGK'den söz konusu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması etkili olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen hafta BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını öngören tasarının kabul edilmesinin ardından kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili basın toplantısında, "İki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yoludur." ifadesini kullanmıştı.

