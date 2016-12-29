Sakarya'daki trafik kazası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Eda Özden, toprağa verildi.
Ailesi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Özden'in (18) cenazesi, Akyazı Batakköy Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden aile bireyleri gözyaşı döktü.
Eda Özden, kılınan cenaze namazının ardından Kızılbayır Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye törenine, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
D-140 Karayolu Batakköy Kavşağı'nda Fatih A. (35) idaresindeki 54 H 2362 plakalı hafriyat yüklü tır, dün yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Eda Özden'e çarpmış, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Özden, sevk edildiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.