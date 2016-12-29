30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay Büyükşehir Belediyespor yılı galibiyetle kapatmak istiyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:40

HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yarın MBK Doğuş Hastanesi ile karşılaşacak Hatay Büyükşehir Belediyespor'un basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, 2016 yılını galibiyetle kapatmak istediklerini belirtti.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda morallerin iyi olduğunu, ligde en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Takımda Natalie Hurst'ün sakatlığı devam ettiğini anlatan Bayraktar, "Başka sakat oyuncumuz yok. Hasta olan 3 oyuncumuzu ise maç saatine kadar hazırlamaya gayret ediyoruz. Sezonun bu bölümünde çok sık aralarla maç yapıyoruz bu da sakatlıklara ve hastalıklara sebep oluyor. Yarın maçta her oyuncu kazanmak için savaşacak ve taraftarlarımıza yeni yıl armağanı verecek. Geçen yılki kimliğimize dönüyoruz. MBK Doğuş Hastanesi maçını kazanarak, 2016 yılını galibiyetle kapatmak istiyoruz." diye konuştu.


İLGİLİ HABERLER

Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
İskenderun'da fırtına ağaçları devirdi
YEREL

İSKENDERUN'DA FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ
Hatay'ın çöpleri enerjiye dönüşecek
YEREL

HATAY'IN ÇÖPLERİ ENERJİYE DÖNÜŞECEK
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ

Vali Ata: &quot;Ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayretinde olacağız&quot;
YEREL

VALİ ATA: "ÜLKEMİZİN AYDINLIK YARINLARINA KATKI YAPMANIN GAYRETİNDE OLACAĞIZ"
Birlik Haber-Sen, PTT çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi
YEREL

BİRLİK HABER-SEN, PTT ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
Başkan Yavuz'dan 83 yaşındaki Perişan nineye yardım eli
YEREL

BAŞKAN YAVUZ'DAN 83 YAŞINDAKİ PERİŞAN NİNEYE YARDIM ELİ
Hatay'da Sınır Güvenliği Toplantısı
YEREL

HATAY'DA SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ