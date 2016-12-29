Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağışlarla ilgili, "Biriken suların tahliyesi için uğraşıyoruz. Bütün zarar, sular tamamen çekildikten sonra yapılacak tespitten sonra ortaya çıkacak ama zararın büyük olduğu kesin." dedi.

Kocamaz, beraberindeki ekiple yağmurun beraberinde getirdiği sel nedeniyle oluşan zararı ve belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi.

Yağışlarla ilgili gazetecilere bilgi veren Kocamaz, 3 gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışları nedeniyle verdikleri mücadeleye sağanağın da eklendiğini söyledi.

Kocamaz, gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde de etkisini artıran yağışların, kar mücadelelerini bastırdığını belirterek, "Mersin'de son 20 saatte metrekareye 137 kilogram yağmur düştü. Normalde 47 kilogram filan hesaplanıyor meteorolojinin değerlendirmelerine göre. Böyle bir afeti 2001 yılında da yaşamıştık. O zaman da 24 saat içerisinde 127 kilogram düşmüştü. Bu seferki hiç görüşmemiş bir olay." dedi.

Yağmurun kesilmemesinin işleri zorlaştırdığını vurgulayan Kocamaz, şöyle konuştu:

"Sağanak her şeyi, bütün hesapları altüst etti. Kentin normal yağışlara göre yapılmış alt yapısı, opsiyonlu olmasına rağmen bu yağmurları taşımadı. Birçok vatandaşımız evlerinde mahsur kaldı. Dereler suyu taşımadı, birçok deformasyon var. Bunun yanında araçlar sürüklendi. Daha önce de sıkıntılı olan seralar, daha da sıkıntılı hale geldi, sular altında kaldı. Vatandaşlarımızın bir taraftan malı mülkü perişan olurken, bir taraftan da onların hayatlarından endişe duyar hale geldik."

Suların tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirten Kocamaz, şunları kaydetti:

"2000'e yakın arkadaşımız, 400 civarında araçla yağmura karşı mücadeleyi sürdürüyor. Eğer yağmur bu şekilde devam edecek olursa, Adana'da yağmur yok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız da arayarak, destek önerisinde bulundu ancak şu an yağmur durduğu için elimizdeki imkanlar yeterli. Biriken suların tahliyesi için uğraşıyoruz. Bütün zarar, sular tamamen çekildikten sonra yapılacak tespitten sonra ortaya çıkacak ama zararın büyük olduğu kesin."

Kocamaz, kar bulunan yüksek kesimlerde yağışların devam ettiğine dikkati çekerek, "Bizim bütün korkumuz, daha önce kar yağan kentin yüksek kesimlerinde yağmur yağıyor. Bu yağmurlar karları erittiğinde sıkıntı daha da artacak gibi duruyor. Allah daha büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Meteorolojiden, yağmurların 2 gün daha süreceği yönünde bilgilendirme geldiğini kaydeden Kocamaz, vatandaşların gerekmedikçe evlerinden ve iş yerlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.







