Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Valiliği tarafından, kentte yaşanan selle ilgili DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopomp ile çalışma yürütüldüğü, Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesinden gelen ekiplerin de çalışmalara destek verdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar şiddetini arttırarak devam eden yağış nedeniyle il merkezi ile ilçelerde bulunan ana ve tali yollardaki çoğu kavşağın su birikmesinden dolayı kapandığı, birçok binada su baskını yaşandığı belirtildi.

Yağışların kuvvetli olduğuna işaret edilen açıklamada, dün saat 18.20’den bugün 13.06'ya kadar metrekareye 155.8 kilogram yağmur düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, sağanağın oluşturduğu olumsuz koşullara bir an önce müdahale etmek ve süreci en etkin şekilde yönetmek için İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında acilen kriz masası oluşturulduğu vurgulandı.

- "Bini aşkın çağrı yapıldı"

Bu süreçte, 112 Acil Çağrı Merkezine bini aşkın çağrının ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çağrılar alınmaya devam etmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre 258 su baskını vakasından 200'ü, 200 mahsur kalma vakasından 173'ü ile 27 kaza vakasından 24'üne müdahale edilmiş olup, diğer vakalar kendi imkanlarıyla kurtulmuştur.

DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopompun yanı sıra, Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesinden gelen takviye ekipler tüm imkan ve kabiliyetleri ile su baskınları ile mücadele etmektedirler. Şu ana kadar bir bayan ve bir erkek cesedi bulunmuş olup İl Emniyet Müdürlüğü ölüm nedenlerini araştırmaktadır. Ayrıca, il genelinde iletişimle ilgili aksamalar yaşanmakta olup İl Telekom Müdürlüğü ve ilgili telekomünikasyon firmaları gerekli çalışmaları yapmaktadır."