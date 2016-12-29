30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de eğitime kar engeli

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:53

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

- KOÜ'de tatil

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli AFAD'dan acil durum raporu
YEREL

KOCAELİ AFAD'DAN ACİL DURUM RAPORU
Kocaeli'de kar ve yağmur su baskınlarına neden oldu
YEREL

KOCAELİ'DE KAR VE YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
Başkan Baran, müteahhit ve yapı denetim temsilcileriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN BARAN, MÜTEAHHİT VE YAPI DENETİM TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi 18 Ocak'ta Kocaeli'de
YEREL

EMLAK VE GAYRİMENKUL ZİRVESİ 18 OCAK'TA KOCAELİ'DE
TDBB, Türkçe sınıflar için kolları sıvadı
YEREL

TDBB, TÜRKÇE SINIFLAR İÇİN KOLLARI SIVADI
Büyükşehir'den kimsesizlere yardım eli
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN KİMSESİZLERE YARDIM ELİ
Gebzeli gençler 'Akif' için yarıştı
YEREL

GEBZELİ GENÇLER 'AKİF' İÇİN YARIŞTI
Büyükşehir'den personeline iş hukuku eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN PERSONELİNE İŞ HUKUKU EĞİTİMİ
Gebze'de çocuklara masa tenisi eğitimi
YEREL

GEBZE'DE ÇOCUKLARA MASA TENİSİ EĞİTİMİ
Başkan Karaosmanoğlu, Kafkas Derneğini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, KAFKAS DERNEĞİNİ AĞIRLADI
Gebze'de peyzaj çalışmaları sürüyor
YEREL

GEBZE'DE PEYZAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başkan Üzülmez'den engelli vatandaşlara yeniyıl hediyesi
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA YENİYIL HEDİYESİ
Diriliş kampına gençler akın etti
YEREL

DİRİLİŞ KAMPINA GENÇLER AKIN ETTİ
Körfez Belediyesi bin 200 çifti evlendirdi
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ BİN 200 ÇİFTİ EVLENDİRDİ
Körfez'de 3 bin fidan toprakla buluştu
YEREL

KÖRFEZ'DE 3 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU