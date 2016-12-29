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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Eski askeri gazino mahkemeye dönüştürüldü

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:57
Eski askeri gazino mahkemeye dönüştürüldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 53 ayrı davanın görülmesi için eski askeri gazino mahkeme salonuna dönüştürüldü.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan davaların görüleceği adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosunun mahkeme salonuna dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Salonda mahkeme heyetinin bulunacağı kürsü ile sanık, avukat, izleyici ve tarafların salona giriş-çıkış yapacağı bölümler hazırlandı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) kurulumu tamamlandı.

Eski askeri gazinodan dönüştürülen mahkemede ilk duruşma 5 Ocak'ta yapılacak.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunulması üzerine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında 277 kişinin tutuklandığını anımsattı.

Bugüne kadar 840 soruşturma yürütüldüğünü belirten Öselmiş, şüpheli 2 bin 64 kişiden 337'si hakkında adli kontrol kararı uygulandığını aktardı.

Öselmiş, yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün itibarıyla terör suçlarına bakmakla görevli Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesine FETÖ/PDY terör örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte üye olmak suçlarından 53 kamu davası açıldığına dikkati çekti.

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