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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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FETÖ sanığı CHP il yönetimine girmeye "teşvik" edilmiş

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:58

AYDIN (AA) - Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biri tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan ve Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 6 sayfalık iddianamede, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütlerine yardım etmek" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıkların, 17-25 Aralık 2013'ten sonra Bank Asya'ya finansal destek sağlamak amacıyla yüklü miktarda para yatırdığı, bir şüphelinin altın hesabı açtığının belirtildiği iddianamede, davanın halen tutuklu bir numaralı sanığı emekli hava astsubayı Zekeriya Atalan'ın, CHP Aydın il yönetimine girmesi yönünde teşvik edildiğini beyan ettiği kaydedildi.

FETÖ'nün sözde "Aydın imam yardımcısı" Ali Akkurt'un bacanağı olan Zekeriya Atalan'ın eşi ve oğlunun da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, söz konusu kişilerin örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

- CHP il yönetimine girmeye "teşvik" edilmiş

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaşandığı gece sanıkların aralarında yaptıkları telefon konuşmalarına ilişkin HTS kaydına göre, örgüt mensupları ile görüştükleri bilgisine yer verilen iddianamede, Atalan'ın, CHP Aydın il yönetimine girmesi yönünde teşvik edildiği belirtildi.

İddianamede, Atalan'ın ifadesinde, tanımadığını ileri sürdüğü adının "Akif" olduğunu belirten bir kişinin cep telefonuna "Tango" sistemi yüklediğini, sebebinin ise kendisinin CHP üyesi olmasından kaynaklandığını ifade ettiği belirtilerek, bu kişinin "kendisini CHP yönetiminde görmek istediklerini, bu nedenle haberleşme sistemi kurduklarını ve bu şahsı başka yerde görmediğini" söylediği belirtildi.

Sanığın ifadesinde, "CHP'nin menfaatine olabilecek haberleri bu sistemden göndereceğini söylediği bu şahsın, kendisine Tango'dan ABD, cemaat ve diğer muhalif haberleri göndermeye başladığını, 2 ay kadar söz konusu haberleri gönderdiğini, CHP yönetiminin Aydın ilinde 'yaşlı olduğunu', genç olması nedeniyle kendisini yönetimde görmek istediklerini, örgüt üyeliğini kesinlikle kabul etmediğini..." beyan ettiği bilgisi de iddianame yer aldı.

- Hücre tipi yapılanma

Örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için hücre tipi yapılanma içerisinde olduğu da belirtilen iddianamede, söz konusu hücrelerin en fazla 5 kişiden, bir "abla" ve "abi"ye bağlı birimlerden oluştuğu belirtildi. Hücredeki kişi sayısının bazı kurumlar için 3, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 1'e 1 yapılanma olduğu aktarılan iddianamede, ayrıca her hücre abisinin ve ablasının da başka bir hücre içerisinde yer aldığı bildirildi. İddianamede, yöneten yapısının 3’e ayrıldığı, istişare heyetinin örgüt lideriyle görüşüp danıştığı kişilerden oluşan üst kurul olduğu, buna bağlı danışma kurulunun bulunduğu, bunların toplam 10 kişiden oluştuğu bilgisine de yer verildi.

İddianamede, "şüphelilerin irade birliği eylem paylaşımı içerisinde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde hareket ederek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte yardım etme" eylemlerini işledikleri kaydedilerek, ilgili maddeler gereği cezalandırılması istendi.


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