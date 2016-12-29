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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza, Trabzon'da

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:59
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza, Trabzon'da

TRABZON (AA) - Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret etti.

Yavuz, Büyükelçi Amza ve beraberindeki heyeti makamında kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Sri Lanka gibi dost ülkelerle ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Özellikle iki ülkenin kültürü ve ekonomisinde önemli bir yeri olan çay üretimi konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Yavuz, "Ülkemiz ile Sri Lanka arasında tarım, eğitim ve kültür alanlarında işbirlikleri kurabilir." dedi.

Büyükelçi Amza ise ticari ilişkileri geliştirmek için Trabzon ve Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade etti.

İki ülkenin özellikle çay konusunda iş birliği yapabileceğine dikkati çeken Amza, "Türkiye ile Sri Lanka arasında 26 yıl sonra Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği oluşturuldu. Bu iş birliği iki ülkenin çay sanayisi ile eğitim ve diğer alanlardaki ilişkilerini geliştirecektir." diye konuştu.

Amza, eğitim alanında Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yetkilileri ile görüşme yapacaklarını anlatarak, "Sri Lanka olarak, Türkiye ile pek çok farklı alanda iş birliği yapmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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