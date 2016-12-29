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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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KHK ile belediyelere yapılan görevlendirme

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:01
KHK ile belediyelere yapılan görevlendirme

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur'un yerine İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, ilçedeki iş yerlerini gezdi.

Esnafı ziyaret eden Hamitoğlu, sıkıntıları ve çözüm önerilerini dinledi.

Çay ocaklarının önünde oturan vatandaşlarla sohbet eden Bülent Hamitoğlu, "Bundan sonra hem Kaymakam hem de Belediye Başkanı olarak ne sıkıntınız olursa kapım sizlere açık olacak. İlçemiz çok güzel. Hep birlikte kalkındıracağız. Sizler için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Vatandaşlar Hamitoğlu'nu yeni görevinden dolayı tebrik etti.

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