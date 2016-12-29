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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Siyer-i Nebi yarışmasında başarı gösterenler umreyle ödüllendirilecek

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:02

GAZİANTEP (AA) - Siyer-i Nebi yarışmasında başarı gösteren 48 lise öğrencisi, Şahinbey Belediyesince yarı yıl tatilinde umreye gönderilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ile Gaziantep Lisesini ziyaret ederek bu yıl ilki gerçekleştirilen liseler arası Hazreti Peygamber'in hayatı "Siyer-i Nebi" yarışmasına katılan öğrencileri bilgilendirdi.

Tahmazoğlu, milli ve manevi duyguları gelişmiş bir nesil yetiştirmek için böyle bir proje başlattıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz, Peygamber Efendimizin hayatı Siyer-i Nebi'yi liseler arasında bir yarışmaya dönüştürdük. Öğrencilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitabı okuyarak sınava tabi oldular. Bu sınav sonrasında her okulun birincisi öğrencimiz, ödül olarak umreye götürülecek. Bu projeyi Gaziantep Valimizin himayesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüzün iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen sınava 48 okulumuzda 47 bin öğrencimiz katıldı. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan 'Peygamberin İzinde' kitabını birkaç ay önce dağıtmıştık. Dağıtılan kitaplar okundu. Sınavlar yapıldı. Bu sınavların sonucunda birinci olan öğrencilerimizi şubat tatilinde umreye götüreceğiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de 48 öğrencinin umreyle ödüllendirileceğini belirterek Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu ise geleceğin Türkiyesinin inşası için imanlı bir gençliğe ihtiyaç duyulduğunu aktararak "Kalbi kin, intikam, nefret ve düşmanlık değil, sevgiyle, imanla ve muhabbetle dolu bir gençliğe ihtiyacımız var." görüşünü kaydetti.

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