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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Yurtta kış

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:04
Yurtta kış

ADANA (AA) - Adana'nın il merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana-Ankara Otoyolu'nun Pozantı ilçesi Tekir mevkisinde ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet güçleri, ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla araçların kontrollü olarak yolu kullanmalarına izin veriyor.

Bu arada ilçe merkezindeki bazı mahalleler ile kırsaldaki 17 mahalleye, kar nedeniyle elektrik iletim hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor. Kırsaldaki mahallelerin yolları da ulaşıma kapalı bulunuyor.

- Kent merkezinde yağış

İl merkezinde etkili olan sağanak ise hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkisi sürdüren sağanak, birçok cadde, yol ve alt geçitleri sular altında bıraktı.

D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçitlerde bazı araçlar yolda kaldı, trafikte aksamalar yaşandı.

Merkez Seyhan ilçesinin bazı mahallelerindeki evlerin önünde oluşan su baskınları sonrasında vatandaşlar, kovalarla suyu boşaltmaya çalıştı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle bazı vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine bağlı ekipler, su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde, rögar kapaklarını açmak ve suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- İlçeye jeneratörle elektrik verilecek

Olumsuz kış koşullarının yaşandığı Aladağ ilçesinde de kar etkili oluyor. Emniyet güçleri, kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşan Hasandede Geçidi'nde yolun kapanmaması için ulaşımı kontrollü olarak sağlıyor. Zincirsiz araçların yola çıkmasına izin verilmiyor.

İlçe merkezi ve kırsaldaki 31 mahalleye 3 gündür elektrik sağlanamayan Aladağ için, Toroslar Elektrik A.Ş tarafından 460 kilovat gücünde seyyar jenaratör gönderildi.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, jeneratörün kurulmaya başlandığını, ilçe merkezinin bir kısmına bu akşam elektrik verileceğini belirtti.

Öte yandan yolu kapalı olan ve elektrik verilemeyen kırsal mahallelere yönelik çalışmaların hava durumuna göre gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı bir başka ilçe olan Karaisalı’daki Kızıldağ Yaylası’nda da karla mücadele aralıksız devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi ekipleri, yoğun yağışla beyaza bürünen yaylada yer yer üç metreye ulaşan kar nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

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