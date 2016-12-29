Uşak'ta işçi servisi devrildi: 16 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil firmasına işçi taşıyan Sebahattin Elfidan'ın kullandığı 64 S 0365 plakalı minibüs, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkisi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 16 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.