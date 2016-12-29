Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'de yaşanan sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araçta da büyük hasar meydana geldi.

Dün geceden bu yana etkili olan kuvvetli yağış öğle saatlerinde dursa da selin neden olduğu olumsuzluklar halen görülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde bulunan bir alt geçit su dolarken, burada bir araç suyun altında kaldı. Ekipler, su altında kalan aracın çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde selin etkili olduğu 34. Cadde ise çalışmalar sonucunda sular çekilirken, buradaki hasar da ortaya çıktı. Caddedeki çok sayıda araç büyük hasar görürken, refüjdeki ağaçlarında yola doğru savrulduğu gözlendi.

Bölgede bir ambulans da selde zarar gördü.

Öte yandan, Sağlık Mahallesi'nde de bazı evleri su basarken, bahçeler de zarar gördü.

Ekipler, zarar gören yerlerde çalışmalarına devam ediyor.