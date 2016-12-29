30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:21
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Gökalp Caddesi'nde ki tek katlı evinde yalnız yaşayan Tahsin Bilge'yi (60) bir süre göremeyen komşuları evine baktı.

Bilge'nin yatağında hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından beklenen cenaze aracı gecikince Bilge'nin cesedi, mahalleli tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Bu arada Bilgen'le ilgilenen kimsesinin bulunmadığı, bu nedenle bakımsızlık ve soğuktan ölmüş olabileceği iddia edildi.



İLGİLİ HABERLER

Muhtardan cenaze aracı açıklaması
YEREL

MUHTARDAN CENAZE ARACI AÇIKLAMASI
Kardemir Karabükspor kaleci Rybka ile anlaştı
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR KALECİ RYBKA İLE ANLAŞTI
Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz'ın acı günü
YEREL

VALİLİK BASIN MÜDÜRÜ BİLAL YATMAZ'IN ACI GÜNÜ
Karabük'te FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KARABÜK'TE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kardemir Karabükspor'da hakem tepkisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA HAKEM TEPKİSİ
Karabük'te şüpheli ölüm
YEREL

KARABÜK'TE ŞÜPHELİ ÖLÜM