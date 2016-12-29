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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yurtta kış

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:24
Yurtta kış

BALIKESİR/BURSA (AA) - Balıkesir'de yoğun kar yağışı yüzünden 107 mahalle yolu ile Edremit-Çanakkale karayolu ulaşıma kapandı.

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; kentin özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda güçlüklere yol açıyor. İvrindi 39, Balya 32, Dursunbey 16, Sındırgı 7, Altıeylül 7 ve Karesi ilçesinde 6 mahalle yolu ulaşıma kapandı. 41 mahalleye ise elektrik verilemiyor.

Şapçı mevkisinde ulaşıma kapanan Balıkesir-Edremit karayolunun trafiğe açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bursa'da ise trafiğe kapanan Yenişehir-İznik karayolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Karayolunda denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.


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