Yurtta kış

BALIKESİR/BURSA (AA) - Balıkesir'de yoğun kar yağışı yüzünden 107 mahalle yolu ile Edremit-Çanakkale karayolu ulaşıma kapandı.
Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; kentin özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda güçlüklere yol açıyor. İvrindi 39, Balya 32, Dursunbey 16, Sındırgı 7, Altıeylül 7 ve Karesi ilçesinde 6 mahalle yolu ulaşıma kapandı. 41 mahalleye ise elektrik verilemiyor.
Şapçı mevkisinde ulaşıma kapanan Balıkesir-Edremit karayolunun trafiğe açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Bursa'da ise trafiğe kapanan Yenişehir-İznik karayolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Karayolunda denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.