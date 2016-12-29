"Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına destek vererek 1 tır yardım malzemesi topladı.

KYK Aksaray Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" kampanyasına, Aksaray'da da yurtlarda kalan öğrencilerin topladıkları yardımlarla destek olduğunu söyledi.

Türk milletinin her zaman mazlum ve mağdurların yanında yer aldığını vurgulayan Danayiyen, şöyle konuştu:

"Kampanyadaki amacımız, yurtlarımızdaki öğrencilerimizle Halep'te mağdur olup, Türkiye'ye sınırında muhafaza edilen insanlara yardımcı olmaktı. Öğrencilerimiz, gerek harçlıklarıyla, gerekse ildeki hayırsever esnafı dolaşarak topladığı yardımlarla bu kampanyaya destek oldular. Çocuklarımız tarafından toplanan gıda malzemeleri, giyim, temizlik ürünleri, barınma malzemeleri il müdürlüğümüze getiriliyor. Aksaray'da 1 tır yardım malzemesi toplandı. Bu malzemeleri Halepli kardeşlerimize göndereceğiz."

Öğrencilerden Merve Nasır ise kampanyanın savaş altındaki Haleplilerin yanında olmak için düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Halepli kardeşlerimiz için öncelikle temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Biz de ilk olarak battaniye, yiyecek, giyecek gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştık. Bunları yaparken küçük kardeşlerimizi de unutmadık. Onları sevindirecek oyuncak, çikolata gibi küçük hediyeler de koyduk kolilere. Arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapıp oradaki insanların çığlığına sessiz kalmak istemedik. Bu hayra vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm insanlığın da Haleplilerin çığlığına sessiz kalmamasını istiyorum."







