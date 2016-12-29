Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 12,24 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır soslu
|Kg
|3,10
|3,10
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|2,80
|2,80
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,76
|0,84
|TTS
|Pamuk çekirdeği yemlik
|Kg
|0,88
|0,88
|TTS
|Pamuk çekirdeği tohumluk
|Kg
|0,84
|1,87
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|4,50
|4,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et inek (sakatatlı)
|Kg
|17,75
|20,50
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|1,50
|2,77
|TTS
|Leblebi beyaz (8,50 mm)
|Kg
|5,45
|6,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|7,50
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,80
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,25
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,70
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|13,50
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,27
|3,27
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,45
|3,55
|TTS
|Kestane
|Kg
|12,24
|12,24
|MTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|5,90
|5,90
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|6.915,82
|6.915,82
|MTS
|İnek
|Ad
|6.906,55
|6.906,55
|TTS
|Buzağı
|Ad
|2.100,00
|2.811,20
|TTS
|Kuzu
|Ad
|466,23
|466,23
|MTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Büyükbaş hayvan bağırsakları
|Ad
|13,89
|13,89
|TTS
|Küçükbaş hayvan bağırsakları
|Ad
|13,89
|13,89
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış