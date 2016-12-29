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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:36

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kestanenin kilogramı 12,24 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır sosluKg 3,103,10TTS
Buğday sertKg 0,90 0,90MTS
Bakliyat ve mamulleri



Nohut natürelKg 2,802,80TTS
Yağlı tohumlar



Pamuk çekirdeği yağlıkKg 0,760,84TTS
Pamuk çekirdeği yemlikKg 0,880,88TTS
Pamuk çekirdeği tohumluk Kg 0,84 1,87TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 4,504,50TTS
Çeşitli gıda maddeleri



Et inek (sakatatlı)Kg 17,7520,50TTS
Kuru meyveler



Leblebi beyaz (elenti)Kg 1,502,77TTS
Leblebi beyaz (8,50 mm)Kg5,456,00TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 7,5013,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 9,00 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg9,8010,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 11,2511,50 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 11,7013,00TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg13,5013,50TTS
Leblebi kaplamalıKg 6,006,00TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,27 3,27 MTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,45 3,55 TTS
Kestane Kg 12,24 12,24 MTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk roll Ege st - 1 Kg5,905,90MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 6.915,82 6.915,82 MTS
İnek Ad 6.906,55 6.906,55 TTS
Buzağı Ad 2.100,00 2.811,20 TTS
KuzuAd 466,23466,23MTS
Ham deriler ve bağırsaklar



Büyükbaş hayvan bağırsaklarıAd 13,89 13,89 TTS
Küçükbaş hayvan bağırsaklarıAd 13,8913,89TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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