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ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Transfere ihtiyacımız olan iki bölgeyi başkana ilettim." dedi.

Özat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı ciddiye aldıklarını belirterek, "İyi mücadele ettik ve neticesini aldık. Güzel maç oldu. 4 gün arayı iyi değerlendirip Antalya'da toplanacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Özat, transferle ilgili, "Aramızdan ayrılanlar olabilir. Talipleri olan bir oyuncu grubumuz var. Mutlaka 1-2 oyuncu almayı düşünüyoruz, görüşmelerimiz sürüyor. Yabancı kontenjanını boşaltabilirsek oyuncu alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a, transfer konusunda rapor verdiğini aktaran Özat, şunları söyledi:

"Tekliflerin olması, Serdar Gürler, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Uğur Çiftçi ve Aydın Karabulut'un istenmesi normal. Bana kalsa gitmelerini istemem ama kulüp politikasına uygun iyi rakam önerilirse de çocukların önünü tıkamak istemeyiz. Transfere ihtiyacımız olan iki bölgeyi başkana ilettim. Yöneticilerimiz transfer çalışmalarını yapıyor. Kampa kadar yetişeceğini düşünüyorum. Bugün yarın netleşir, onlar da gelirse kampa tam kadro gideceğimizi düşünüyorum."

Özat, yeni yıla ilişkin temennilerinin sorulması üzerine de "Savaşın olmadığı, kavganın olmadığı, bombaların patlamadığı, kan ve gözyaşı dökülmeyen yeni bir yıl olsun istiyorum. Sportif açıdan da bu takımın yeniden Avrupa kupalarına gitmesi lazım. Türkiye Kupası'nda hedefe sonuna kadar gitmek gerek." ifadelerini kullandı.





- Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Recep Bayık ise TFF 2. Lig'de iyi durumda olduklarını vurgulayarak, "Bu yenilgiyi unutup kendi hedefimize dönmeliyiz." dedi.

Bayık, karşılaşmaya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlandık. Maça iyi başlamadık, erken yediğimiz 2 gol bizi oyun disiplininden kopardı, sonra da toparlayamadık. Böyle bir skor asla beklemi̇yorduk. Bu yenilgiyi unutup kendi̇ hedefi̇mi̇ze dönmeli̇yi̇z. Takım arkadaşlarım ve başta ben, bu skordan sorumluyuz. Özür diliyoruz. 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa yakınız. Bundan sonra tamamen oraya odaklanacağız ve hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız."