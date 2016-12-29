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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te FETÖ/PDY soruşturması

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:50

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevinden uzaklaştırılan ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan öğretmen Selçuk Yetiş adliyeye sevk edildi.

Zanlı Yetiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, Selçuk Yetiş'in, örgütün kentteki "ilköğretim öğretmenlerinden sorumlu" olduğu öğrenildi.

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