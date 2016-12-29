Öğrencilerden polise moral ziyareti

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SİİRT (AA) - Siirt'te bir grup öğrenci, kentin giriş ve çıkış noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek tatlı ve pasta ikramında bulundu.

Hürriyet Ortaokulu ile Aile Destek Merkezi bünyesinde hizmet veren kreşlerde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle Siirt-Şirvan karayolundaki güvenlik noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti.

Polislere karanfil dağıtan öğrenciler, evde hazırladıkları pasta ve tatlıları ikram ettiler, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Hürriyet Ortaokulu Müdürü Ramazan Aktay, yaptığı açıklamada, kentin güvenliği için terör karşı gece-gündüz nöbet tutan polislerin yanında olmak ve onlara moral vermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aktay, bu ziyarette öğrencilerin kendi elleriyle evlerinde hazırladığı pasta, börek ve kekleri ikram ettiğini belirterek, "Bu şekilde bizi koruyan emniyet mensuplarının yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bizi kabul eden emniyet personeline teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencileri karşılayan Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Aydın Kara, öğrencilere terör örgütlerinin vatandaşlara verdiği zararlar ile teröre karşı yürüttükleri güvenlik önlemleri ile ilgili bilgi verdi.

Uygulama noktalarında polis ekiplerinin aralıksız görev yaptığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Bizim iznimiz olmadan, biz görmeden hiç kimse buradan geçemez. Siz evinizde rahatlıkla huzur içinde yatabilirsiniz. Biz buradayız ve sizler de bizim yanımızda olduğunuz müddetçe buraya hiç kimse gelemez, bir şey de yapamaz."

Öğrenciler daha sonra güvenlik noktasında polislerle hatıra fotoğraf çektirdi.







