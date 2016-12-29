Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AĞRI (AA) - Ağrı'daki Yazıcı Barajı suları altında kalan bir caminin su yüzeyindeki minaresi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş köyünde yer alan Yazıcı Barajı'nın yapımı sonrası geçmişte yerleşim yeri olan bu alanda su üstünde kalan az sayıda yapıdan biri olan caminin minaresi görenleri adeta hayran bırakıyor.

Yazın su yüzeyindeki görüntüsü, kışın da barajı buz tutan suyunun üzerindeki görseli ile ayrı bir güzellik sunan minare, fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşları cezbediyor.

Köy sakinlerinden Ömer Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcı Barajı yapılınca cami ile birçok evin su altında kaldığını söyledi.

Kendi evinin ise barajın suları altında kalmadığını dile getiren Akkaya, "Eskiden burada 250 ev vardı ama şimdi köyde sadece 22 ev var. Köylülerin çoğu İstanbul, Gebze gibi yerlere göç ettiler." dedi.

Yazın barajdaki su seviyesinin arttığını anlatan Akkaya, "Yazın baraj suyu tutulduğunda su altında kalan caminin minaresinin de yarısı su altında kalıyor. Şimdi minare buz tutan barajın içinde. Böyle bize hatıra kalmış. Minareyi görmek için ziyaretçiler yaz kış buraya gelip telefonla, fotoğraf makinesiyle ya da kamerayla minareyi çekiyorlar." diye konuştu.