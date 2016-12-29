Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir öğretmen ile kapatılan FETÖ'ye ait okullarda çalışan öğretmen ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya kent merkezinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir öğretmen ile FETÖ'ye ait okullarda görevli öğretmen ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.



