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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Elektrik arızalarıyla mücadele çalışmaları

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:00
Elektrik arızalarıyla mücadele çalışmaları

ADANA / MERSİN (AA) - Adana ve Mersin'e kötü hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik arızalarının giderildiği bildirildi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada; kentte yaşanan olumsuz hava koşulları ve afet durumunun ardından enerji hatlarında meydana gelen arızaların bölgede elektrik kesintileri yaşanmasına yol açtığını belirtildi.

Son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı Adana’da kesintisiz enerji için mücadelenin sürdüğü, 24 saat çalışan ekiplerin kapanan yollara rağmen hasar gören hatlara ulaşıp onarımları gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Zorlu kış şartlarında yoğun bir çalışma yürüten Toroslar EDAŞ, bölgede kesintisiz enerjiyi sağlayabilmek için ekip sayılarını artırarak vardiya sistemi olmaksızın arızalara müdahale etmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı, iletim tellerinin ve direklerinin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kar yağışıyla etkili olan şiddetli fırtınanın bölgede çok sayıda elektrik direğinin devrilmesine ya da eğilmesine yol açtığı anlatılarak şöyle devam edildi:

"Çoğu bölgede, karlar altında kalan ve kapanan yollar ise ekiplerin iletim hatlarına ulaşmak için dondurucu soğukta büyük bir çaba göstermesini gerektiriyor. Kar yağışının durduğu bölgelerde meydana gelen yoğun kar kütlelerini aşmak kolay olmuyor. Toroslar EDAŞ ekipleri, yerel yönetimlerin ve halkın desteği ile kapanan yolları aşarak arızaları gidermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Adana’nın hava muhalefetinden en çok etkilenen ilçelerinden olan Aladağ, Feke, Kozan ve Pozantı’da Toroslar EDAŞ ekipleri aralıksız çalışıyor. 4 ilçede 650 iletken kopuğu ve 177 direğin yıkılmasına neden olan yoğun kar yağışı, 66 köy ve mahalleyi elektriksiz bırakırken hasarlı direk ve şebekeye müdahale eden ekipler, onarım çalışmalarını en hızlı şekilde gerçekleştirdi."

- Mersin

Mersin genelinde devrilen 2 bin 500 direk sebebiyle enerjisiz kalan bin 871 trafoya enerji akışının sağlanabilmesi için ekiplerin seferber olduğu aktarılan açıklamada, "Alternatif besleme kanallarını devreye alarak arızaların hızla giderilmesi için çalışıyor. İlk etapta enerjisiz trafo sayısını 805’e düşüren ekipler öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması adına risk unsuru taşıyan iletken kopmalarına öncelik veriyor. Mersin’de ağırlıklı olarak Metropol, Silifke, Anamur, Mut, Erdemli ve Tarsus’ta çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ ekipleri, 4 bin 40 alçak gerilim ve orta gerilim iletken kopuğu tamiri gerçekleştirirken hasar gören bin 450 alçak gerilim ve orta gerilim elektrik direğinin tamirini sağladı. Devrilen orta gerilim ve alçak gerilim direkleri yerine 575 yeni direk dikildi. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, fırtına ve zorlu hava koşullarına rağmen arızaları hızla gideren Toroslar EDAŞ'in bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde hizmet verdiği kaydedildi.

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