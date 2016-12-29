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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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"Son topa kadar mücadele edeceğiz"

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:01


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Best Balıkesir ile karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, kazanmak için son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta Demir İnşaat Büyükçekmece'yi yendiklerini hatırlatan Güneş, kötü gidişata son verdiklerini belirtti.

Güneş, deplasmanda çıkacakları maçla ilgili, "Best Balıkesir maçına çok iyi hazırlandık. Best Balıkesir karşısında kazanmak için son topa kadar var gücümüzle mücadele edeceğiz. Parkeden galip ayrılmak ve ligde çıkışımızı sürdürmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilgiresun Belediyesporlu yönetici Güneş, devre arası ve ligin ikinci yarısı için planlamalar yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

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