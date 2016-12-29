Uşak'ta taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.
Uşak'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.