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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'daki "DEAŞ, El Kaide, El Nusra" davasında karar

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:08

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve El Nusra'ya üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 19 sanıktan ikisi 10 ay, biri de 10 ay 25 gün hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Abdulkadir Şimşek, Adem Araci, Yunus Dinçkan, Yahya Demir, Fuat Karademir, Orhan Polat, Muhammed İşler, Mustafa Nurullah Çekiç, Ethem Karabulut, Alibey Tursun, Abdullah Demircan ile sanık avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan Rıfat Esen, Emrah Araci, Kubilay Erçel, Ahmet Çelebi, Samet Çanğa, Murat Akkuş, Muhammed Emre Eser ve Ercan Boztaş ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşılık, sanık ve mağdur avukatlarının beyanlarını sordu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin terör örgütü üyesi olmadığını, haklarındaki suç isnatlarına ilişkin delil olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanıklardan Muhammed Emre Eser ve Alibey Tursun'a önce "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 ay hapis, Abdulkadir Şimşek'e ise aynı suçtan 10 ay hapis, "mermi bulundurduğu" gerekçesiyle de 25 gün hapis ve 80 lira adli para cezası verdi.

Heyet ardından Eser, Tursun ve Şimşek'in bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşması yüzünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Buna göre, Eser, Tursun ve Şimşek söz konusu sürede herhangi bir suça karışmazlarsa haklarındaki dava düşecek aksi takdirde mahkemece verilen bu cezayı çekmek için hapse girecekler.

Davanın diğer 16 sanığı ise beraat etti.

Davanın iddianamesinde, terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve El Nusra'ya üye olmakla suçlanan 19 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5'ten 10 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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