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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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"Altın Şişler Çocuklar İçin Örüyor" projesi

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:11
"Altın Şişler Çocuklar İçin Örüyor" projesi

ORDU (AA) - Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisince başlatılan "Altın Şişler Çocuklar İçin Örüyor" projesi kapsamında Ordulu kadınların ördüğü bere ve atkılar, öğrencilere verildi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Yenikent İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen dağıtımda, bugünün çocuklarının yarının geleceği olacağını vurguladı.

Çocukların, günümüzde iyileştirilmiş şartlarda eğitim öğretim gördüğüne dikkati çeken Çamyar, şunları söyledi:

"Biz ilkokul 1'den 5'e kadar birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmenle okuduk. Bugün çocuklarımızın, her türlü branş öğretmeninin, FATİH projesi ile akıllı tahtalarının olduğu sınıflarda, sıcak kaloriferin yanı başında, sıcak yemeğini yiyerek eğitim alma imkanı oluyor. Sizler dersinize iyi çalışarak bu sıralardan belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, profesörler, milli eğitim müdürleri olarak çıkacaksınız."

Çamyar, Türkiye'nin son dönemde olağanüstü bir atılım içerisinde olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Sizler bu atılıma hazırlıklı beyin olacak, bilgi ve birikiminizi buna göre hazırlayacaksınız. Türkiye'yi hak ettiği yere taşımakla ilgili yük ve sorumluluk sizlerin omuzlarınızda. Bizden bayrağı devralıp devam ettireceğinize inancımız tam." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem ise Yenikent Mahallesi'nde kar ve soğuk havanın etkili olduğunu, hazırlanan atkı ve berelerin tam zamanında çocuklara ulaştırıldığını dile getirdi.

Ünye Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yalın da bu okullarda okuyan öğrencilerin iyi üniversitelerde eğitim göreceğine, çeşitli meslek gruplarında iyi yerlere gelerek güzel işler yapacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından örülen atkı ve bereler ile satranç takımları öğrencilere hediye edildi.

Etkinliğe, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevindik Diktepe Demir ile yönetim kurulu üyeleri ve öğretmenler katıldı.


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