FETÖ'nün Konya Barosu Yapılanması'na ilişkin dava

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KONYA (AA) - Konya'da darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Şimşek, il ya da ilçe imamı olmadığını, dernek çatısı altında terör faaliyetlerinde bulunmadığını belirterek, hakkındaki tüm iddiaları reddettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Kadir Gezici'nin, "Hala hizmet hareketi' diyorsunuz. Sizce darbe girişimini Fetullah Gülen yapmadı mı?" sorusuna Şimşek, "Her şey ortada. O şekilde dediğimi hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Duruşma, sanıkların daha sonra dinlenilmesine devam edilmesi için ertelendi.

- FETÖ'nün Konya Barosu yapılanmasına ilişkin iddianame

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si tutuklu 45 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmekle" suçlanıyor.

İddianamede, "Bazı sanıkların ByLock kullandıkları, hukuk fakültesi öğrencilerine burs imkanları sağlandığı, stajyer avukatların örgüt yapılanmasına dahil edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu, 'kurban parası' adı altında örgüte maddi destek sağlandığı, yine bir kısım sanıkların sıklıkla Pensilvanya'daki örgüt elebaşını ziyarete gittikleri, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asya'yı ayakta tutabilmek için yüklü miktarda paralar yatırdıkları, darbeye destek niteliğinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları" öne sürülüyor.