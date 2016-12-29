AFAD'dan Myanmar'a yardım

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ANKARA (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, yaklaşık 500 bin ABD doları tutarında insani yardım malzemesi gönderildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 20-25 Aralık 2016 tarihleri arasında, TİKA Myanmar Program Koordinatörlüğü Ofisi aracılığıyla, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yerlerinden edilmiş kişilere gıda yardımında bulunulduğu belirtildi.

AFAD İyileştirme Dairesi Başkanı Cengiz Akın öncülüğündeki ekip tarafından, kamplarda ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine 500 bin ABD Doları tutarında 16 bin çuval pirinç ve 3 bin kutu sıvı yağdan oluşan insani yardım malzemesinin ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Tingana ve Thetkapyin bölgelerinde yapılan dağıtımların ardından AFAD ekibinin, Sittwe Eyalet Sekreteri Thing Maung Swe ve UNICEF Myanmar Ofisi Temsilcisi Bertrand Bainvel ile görüşme yaptığı bildirildi.

Görüşmede, Swe'nin, Türkiye’nin Myanmar için çok yararlı işler yaptığını ve iki ülke arasında işbirliğine açık olduğu yönünde değerlendirmede bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, UNICEF Temsilcisi Bainvel'in de Türkiye ile yapılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Arakan'a 2012'de Türk Kızılayı aracılığıyla 719.8 bin TL'lik pirinç yardımı yapıldığına, 2013'te ise TİKA aracılığıyla 418 bin TL'lik gıda ve gıda dışı malzemelerin ulaştırıldığına dikkat çekilerek, "Türkiye'nin Arakan'a yardımları 2014 ve 2015 yıllarında da aralıksız devam etti. Bu iki yılda TİKA aracılığıyla 1.15 milyon TL'lik gıda ve gıda dışı yardım yapılırken, içme suyu, sanitasyon ve bambu ev projelerine de start verildi. Türkiye'nin Myanmar'a bugüne kadar AFAD koordinasyonunda yaptığı insani yardımların toplam miktarı 13 milyon TL'ye ulaştı." bilgisi paylaşıldı.