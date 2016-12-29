30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken evinin yandığını öğrendi

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:21
Arkadaşlarıyla sohbet ederken evinin yandığını öğrendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de evinin yakınındaki dernekte arkadaşlarıyla sohbet ederken evinin yandığını öğrenen emekli kadın, üzüntü içinde söndürme çalışmalarını izledi.

Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Sebahat Erdal, arkadaşlarıyla görüşmek için evine 150 metre uzaktaki Emekli Öğretmenler Derneği'ne gitti.

Arkadaşlarıyla sohbeti sırasında bir başka arkadaşı tarafından Salıtekke Sokak'taki evinin yandığı haberinin gelmesiyle dernekten evinin olduğu sokağa gelen Erdal, üzüntü içinde söndürme çalışmalarını izledi.

İtfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahalede zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası Sebahat Erdal ve oğlunun oturduğu ev kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Edirne, 2017'den umutlu
YEREL

EDİRNE, 2017'DEN UMUTLU
Sinüzit, yaşam kalitesini düşürüyor
YEREL

SİNÜZİT, YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Engelsiz yaşam merkezi'nde ilk eğitim
YEREL

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE İLK EĞİTİM
Edirne'de şiddetli rüzgar
YEREL

EDİRNE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İRİŞ:
ETSO'dan vakıf kiracılarına destek
YEREL

ETSO'DAN VAKIF KİRACILARINA DESTEK
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a bir ödül daha
YEREL

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'A BİR ÖDÜL DAHA
&quot;Nefesi tutmak iyi bir davranış değil&quot;
YEREL

"NEFESİ TUTMAK İYİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL"
Edirne'de zirai don uyarısı
YEREL

EDİRNE'DE ZİRAİ DON UYARISI