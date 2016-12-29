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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:34


Stat: Şanlıurfa GAP Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

Şanlıurfaspor: Tomic, İzzet Yıldırım, Halil Köçer (Dk. 76 Muhammet Beşir), Cemil Adıcan, Şaban Özel, Kağan Söylemezgiller, Fevzi Özkan, Hüseyin Kala, Askar, Artun Akçakın (Dk. 57 Abdulaziz Solmaz), Batuhan Karadeniz (Dk. 67 Fortes)

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Erdal Kılıçaslan, Koray Altınay (Dk. 82 Vrsajevic), Delarge (Dk. 80 Regattin), Mehmet Güven, Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Maher, Muhammed Bayır, Webo (Dk. 74 Umar), Prochazka

Goller: Dk. 52 Muhammed Bayır, Dk. 79 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 84 Erdal Kılıçaslan (Osmanlıspor)

Sarı kart: Dk. 78 Şaban Özel (Şanlıurfaspor)


ŞANLIURFA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Spor Toto Süper Lig ekibi Osmanlıspor, TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Grupta 9 puanı bulunan Şanlıurfaspor ilk mağlubiyetini yaşarken, Osmanlıspor bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı.

52. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza alanına gelen topu kontrol eden Muhammed Bayır'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tomic'in eline de çarparak ağlarla buluştu: 0-1

78. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın kaleye vurduğu top savunmada Şaban Özel'in eline çarpınca hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Musa Çağıran, 79. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-2

84. dakikada kullanılan korner atışında topa gelişine vuran Erdal Kılıçaslan, Osmanlıspor'u 3-0 öne geçirdi.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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