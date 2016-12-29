Öğrencilerden Haleplilere yardım

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BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde, ilk ve ortaokulu öğrencileri, Haleplilere yardım toplamak amacıyla "Hayat Paylaştıkça Güzeldir" kampanyası düzenledi.



Öğrenciler, okul koridoruna kurulan yardım köşesinde, harçlıklarını bağışladı. Toplanan yardımlar, okul idaresince Suriyelilere ulaştırılmak üzere İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesine teslim edildi.



Okul Müdürü Kudbettin Çelik, kampanyanın öğrenciler arasında yardımlaşma duygusu oluşturduğunu söyledi.

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi ile Memur-Sen Batman Şubesince Halepliler için başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyasına destek olduklarını aktaran Çelik, "Öğrencilerimizin kimi kendi harçlıklarını kimisi ailesinden aldıkları para ile kardeşlerine el uzatmak için kampanyaya destek oldular." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Suzan Irmak da, savaş mağduru Halepli çocuklar için harçlığını bağladığını söyledi.

Irmak, "Bugün imkanım olsa her şeyimi onlara verirdim. Ne olursa olsun onlar da bizim gibi insanlar." dedi.