Erzurum'daki ikinci FETÖ davası başladı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mütevelli heyetinden olduğu, örgüte en fazla himmet yardımında bulunan kişiler arasında yer aldığı belirtilen kapatılan Erzurum Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (ERGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat'ın yargılanmasına başlandı.

Erzurum'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından açılan ikinci davanın, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Polat, avukatı İhsan Berat Karakaya ile bazı tanıklar katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan Polat, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu savunarak, soruşturma aşamasında Bünyamin Polat'ın iftiralarına maruz kaldığını iddia etti.

Bünyamin Polat'ın yaklaşık 4 yıl önce benzer iftiralarda bulunduğunu savunan sanık Polat, şöyle devam etti:

"Kendileri iflas etti. İflas etmelerinin sebebi olarak suçlamış ve o tarihlerde zorunlu olarak yardım gerektiğini söylemiştir. Osman Şeref Özkara'nın söyledikleri de gerçek dışıdır. Benim Amerika'ya gittiğim yoktur. Mal varlığım konusunda da söylenenler gerçek dışıdır. Dükkanım başkasına devredilmemiştir, benim üstüme kayıtlıdır. Hakkımda verilen ifadelerin hepsi gerçek dışıdır, kabul etmiyorum. Ayrıca ben sadece gayrimenkul satışı için Bank Asya'ya para yatırdım ve çektim. Bu paranın aktarımı için başka bankaların masrafları çok olduğu için Bank Asya'ya yatırdım. Bunun dışında herhangi bir yardım amacım yoktur."

Başka suçtan tutuklu tanık Osman Dolar ise ERGİAD'dan tanıdığını sanık Mustafa Polat'ın, 2013 yılı sonlarına kadar derneğin yapılan toplantılarına katıldığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek katılmamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Dolar, 2013'ten sonra sanık Polat'ın dernekten ayrılmak için birkaç kere başvurduğunu bildiğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Derneğin genel sekreteri, Mustafa Polat'ın yerine başka birini bulamadığı için üyeliğini iptal etmedi. Polat, FETÖ örgütünün cemaat sohbet toplantılarına katılıyordu. Dini sohbetler yapılıyordu. Bu sohbetler 3-5 kişilik gruplardan oluşuyordu. Sanık benim grubumda değildi ama katıldığını biliyorum. Mütevelli üyelik FETÖ'nün şirketlerinde ortaklığı olanlara denir. Said Nursi'den beri gelen bir ibare olup aslen esnafları açıklamaktadır. Sanığın bildiğim kadarıyla FETÖ şirketleriyle bir ortaklığı yoktur. Ayrıca sanığın FETÖ ile ilgili bağını bilmiyorum."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakların giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Polat'ın FETÖ/PDY'ye maddi ve manevi olarak destek verdiği ve darbe girişimi sonrası dükkanını başkasına devredeceği yönünde ihbar alındığı belirtiliyor.

Bu ihbar üzerine savcılığın harekete geçtiği anlatılan iddianamede, Polat'ın yaklaşık 10 yıldır FETÖ/PDY ile irtibatı olduğunu, 17-25 Aralık sürecinden sonra tanıdıklarını Zaman Gazetesine abone yaparak parasını kendisinin verdiği ve son genel seçimlerde örgüt mensuplarına HDP'ye oy vermeleri telkininde bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, Polat'ın cemaatin mütevelli heyeti arasında olduğu ve 2014 yılı sonuna kadar örgütün toplantılarına düzenli olarak katıldığının aktarılarak, sanığın, Kurban Bayramı dönemlerinde Kimse Yok Mu Derneğine ait kurban etlerini yanındaki kişilerle Burundi'ye götürdüğü, Polat ve arkadaşlarının, Burundi'deki örgüt yapısından Erzurum'daki örgüt yöneticilerinin sorumlu olması sebebiyle sık sık bu ülkeye gittiği kaydediliyor.

Yıllardır örgütün içinde olan Polat'ın Bank Asya'ya 17-25 Aralık'tan sonra yüklü miktarda para yatırdığı vurgulanan iddianamede, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Polat hakkında yaptığı çalışmalarda da FETÖ/PDY ile irtibatlı Dost El Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ERGİAD üyesi olduğunun saptandığı anlatılıyor.

Mustafa Polat'ın bu sebeplerle "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.



















